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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至0.78元，預估目標價為43元

鉅亨網新聞中心 2024-12-24 12:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.82元下修至0.78元，其中最高估值2.24元，最低估值0.44元，預估目標價為43元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.24(2.24)2.562.68
最低值0.44(0.44)0.92.3
平均值1.07(1.15)1.612.49
中位數0.78(0.82)1.482.49

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值692,865,720759,379,760579,189,000
最低值620,515,920552,017,910550,640,990
平均值659,004,770634,470,450564,915,000
中位數669,696,500626,664,500564,915,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.31.515.190.78
營業收入
(單位：新台幣千元)		712,576,194848,048,496620,062,326415,281,764

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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