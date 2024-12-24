川普時隔5年再提收購格陵蘭島 當地政府強硬回應：絕對不賣！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-24 08:40

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針對美國總統當選人川普重提要購買世界第一大島格陵蘭島，格陵蘭島自治政府總理埃格德（Mute Egede）周一（23 日）回應稱，格陵蘭島是非賣品。

川普周日在社交平台 Truth Social 上宣布提名豪里（Ken Howery）為美國駐丹麥大使，並表示：「為了國家安全和全球自由，美國認為，絕對有必要擁有格陵蘭的所有權和控制權。」

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據《路透社》報導，埃格德在一份書面聲明中表示：「格陵蘭是我們的，我們是非賣品，永遠不會出售。我們絕對不能失去長久奮鬥而來的自由。」

作為世界上的最大島嶼，格陵蘭島面積約 216.6 萬平方公里，在全球國家和地區中排名第 12。丹麥對格陵蘭島擁有主權，該島國防和外交事務由丹麥政府掌管，但享有高度自治權。

需要說明的是，格陵蘭島已於 2009 年獲得宣布從丹麥獨立的權利，但迄今尚未選擇獨立。格陵蘭島人口僅約 5.6 萬人，每年依賴丹麥大量預算撥款。

這並非川普首次垂涎格陵蘭島，他在 2019 年 8 月（第一個總統任期）就曾表達過購買該島的興趣，但這一提議立即遭到丹麥和格陵蘭當局回絕。

丹麥首相弗雷澤里克森當時斥責川普的提議「荒謬」，川普則回擊稱她的表態「粗魯無禮」，並隨後取消了對哥本哈根的訪問。

現年 47 歲的弗雷澤里克森目前仍擔任丹麥首相。

格陵蘭島是美國空軍一座大型軍事基地的所在地，而且歐洲到北美的最短路線，就是經過格陵蘭。

因此，對美國軍方而言，格陵蘭島具有戰略價值。