16年最大降幅！戒嚴鬧劇重創韓消費信心 專家：恢復程度視政治不確定性多快消除

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-24 15:50

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最新數據顯示，南韓本月初緊急戒嚴導致政治動盪、金融市場波動及旅遊市場萎縮，使得 12 月消費心理大幅惡化，創下自金融危機以來的最大跌幅。

根據南韓央行 (BOK) 今(24)日公布的《消費者動向調查》，該國 12 月消費者心理指數 (CCSI) 為 88.4，較 11 月大跌 12.3 點，創 2008 年 10 月金融危機以來的最大跌幅。BOK 在 12 月 10 日至 27 日針對 2500 戶家庭進行的問卷調查。

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消費者心理指數是構成消費者動向指數 (CSI)15 個指數中，利用目前生活狀況、生活水準展望、家庭收入展望、消費支出展望、目前經濟判斷、未來經濟展望 6 個指數計算的指標，高於 100 時表示消費心理樂觀，反之則相反。

相較於 11 月，構成消費者心理指數的 6 個指數中，目前經濟判斷下降最為顯著，下跌 18 點至 52，創 2020 年 3 月下降 28 點以來最大跌幅，未來經濟展望、目前生活狀況、生活水準展望、家庭收入展望、消費支出展望分別下跌 18 點至

56、下跌 4 點至 87、下滑 8 點至 86、下跌 6 點至 94、下跌 7 點至 102。

BOK 表示，上月美國大選結果出爐增添多重不確定性，消費者心理指數顯著下滑，本月初緊急戒嚴事態再添衝擊，指數進一步走低。消費心理的恢復速度將取決於政治不確定性的消除速度。

此外，南韓 12 月房屋價格預期指數為 103，較上月下滑 6 點至，自今年 9 月達到 119 創近三年新高後，連續三個月下降，主要受到公寓交易價格漲勢走緩和首爾公寓交易減少等影響。



房屋價格預期指數反映消費者對一年後房價的預期，預計一年後房價上漲的消費者比例大於下跌，指數將超過 100。

BOK 指出，由於貸款政策緊縮、公寓價格上漲和交易量減少等因素，預計房價上漲的比例下降，房市情緒明顯低迷。

雖然 BOK 前兩月降息，但市場利率走高影響了消費者對未來利率走勢的預期。12 月利率預測指數從 11 月的 93 升至 98，較上季上升 5 點，預測半年後利率較目前上漲的消費者比例小於降幅，指數在 100 以下，反之則相反。