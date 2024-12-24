英國Q3經濟零成長 下半年恐陷入停滯

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-24 10:10

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英國工業聯合會（CBI）周一（23 日）表示，英國經濟正走向全球最差境地，雪上加霜的是，英國國家統計局同日公布的經濟數據顯示，第三季經濟零成長。

英國主要商業團體之一的英國工業聯合會表示，其最新的公司調查顯示「英國經濟正走向全球最糟糕的境地」，預計明年年初企業活動會出現降溫。

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該行業組織的增長指標調查發現，私營企業預計將在 2025 年前三個月減少招聘、減少產量、調漲價格。

企業對前景不樂觀的主要原因之一，是財政大臣里夫斯決定提高雇主國民保險繳款。

屋漏偏逢連夜雨，周一另一組數據表明，工黨上台後，英國經濟並未有任何增長。

據《BBC》報導，周一公布的官方數據顯示，英國第三季經濟零增長，預估下半年陷入停滯。

《金融時報》稱，對一直將提振經濟列為首要任務的工黨來說，這項數據又是一大打擊。

此前，工黨政府就已經因增稅預算而飽受企業批評。

英國國家統計局公布的統計數據顯示，第三季經濟沒有增長。國家統計局此前估計該數字為 0.1%，但如今已將其下調至 0.0。此外，第三季人均實際 GDP 也下降了 0.2%。