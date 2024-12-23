比黃金更稀缺！女股神伍德再重申：2030年比特幣將漲破100萬美元
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-23 15:50
有「科技女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 近日重申看好比特幣(BTC) ，認為這個全球最大加密貨幣可能在 2030 年前漲破 100 萬美元。
這位方舟投資創辦人近來在接受《彭博資訊》訪談及今年 5 月香港比特幣亞洲大會交流中，都果敢斷言比特幣價格將在 2030 年衝破百萬美元大關，她的核心依據是比特幣的 2100 萬枚限量供應機制，這一稀缺性是獨特亮點，隨著時間的推移愈發珍貴。
相較於傳統避險工具黃金，比特幣的抗通膨特性更獨樹一幟。黃金在價格上揚時產量往往隨之攀升，比特幣的供應總量堅如磐石，紋絲不動。這種特性使其在價值存儲的賽道上脫穎而出，成為投資者眼中的寵兒。
從華爾街視角來看，諸多金融大鱷已悄悄佈局比特幣相關資產，深知比特幣在全球金融體系中地位的不斷攀升，正重塑資產配置的版圖，影響力不容小覷。
伍德在受訪時表示，看好在川普新政府治理下，新創企業領域將掀起併購狂潮，川普政府對加密貨幣的友好姿態已初露端倪，陸續推出一系列支持舉措。
伍德說：「「FTC 阻止了併購，這種情況將會改變。因此，隨著戰略買家出價收購這些創新公司，我們最終將看到價格發現。我們將看到它們的真正價值。」
業內資深人士分析指出，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 政策風向的轉變已在弦上，這將為企業併購拆除重重障礙。創投業者支持的企業也將迎來甘霖，獲得前所未有的流動性機遇，恰似久旱逢甘露。在此寬鬆環境下，企業能重拾併購的自由與活力。對於在經濟浪潮中奮勇搏擊、尋求突破與蛻變的新創企業而言，無疑是開啟一扇通往成功的新大門。
伍德對 Paul Atkins 將出任美國證交會 (SEC) 主席滿心歡喜，將其視為加密貨幣產業的命運轉捩點。她認為，該行業長期在監管夾縫中艱難求生，如今有望迎來平衡、包容的監管新篇，這無疑將成為創新與投資的強大引擎，驅動行業加速前行。
目前，比特幣 2 兆美元市值與黃金 15 兆美元估值相比恰似初升朝陽與烈日當空，前者隨著全球接受度持續拓展而潛力巨大，成長空間浩瀚無垠。
伍德表示，加密貨幣市場尚處萌芽階段，未來的發展之路充滿無限可能，每一次的變革與突破都可能孕育出驚人的財富機遇，吸引著全球投資者的目光，成為金融領域最炙手可熱的話題之一。
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