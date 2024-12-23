比黃金更稀缺！女股神伍德再重申：2030年比特幣將漲破100萬美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-23 15:50

‌



有「科技女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 近日重申看好比特幣(BTC) ，認為這個全球最大加密貨幣可能在 2030 年前漲破 100 萬美元。

這位方舟投資創辦人近來在接受《彭博資訊》訪談及今年 5 月香港比特幣亞洲大會交流中，都果敢斷言比特幣價格將在 2030 年衝破百萬美元大關，她的核心依據是比特幣的 2100 萬枚限量供應機制，這一稀缺性是獨特亮點，隨著時間的推移愈發珍貴。

‌



相較於傳統避險工具黃金，比特幣的抗通膨特性更獨樹一幟。黃金在價格上揚時產量往往隨之攀升，比特幣的供應總量堅如磐石，紋絲不動。這種特性使其在價值存儲的賽道上脫穎而出，成為投資者眼中的寵兒。

伍德說：「「FTC 阻止了併購，這種情況將會改變。因此，隨著戰略買家出價收購這些創新公司，我們最終將看到價格發現。我們將看到它們的真正價值。」

業內資深人士分析指出，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 政策風向的轉變已在弦上，這將為企業併購拆除重重障礙。創投業者支持的企業也將迎來甘霖，獲得前所未有的流動性機遇，恰似久旱逢甘露。在此寬鬆環境下，企業能重拾併購的自由與活力。對於在經濟浪潮中奮勇搏擊、尋求突破與蛻變的新創企業而言，無疑是開啟一扇通往成功的新大門。

伍德對 Paul Atkins 將出任美國證交會 (SEC) 主席滿心歡喜，將其視為加密貨幣產業的命運轉捩點。她認為，該行業長期在監管夾縫中艱難求生，如今有望迎來平衡、包容的監管新篇，這無疑將成為創新與投資的強大引擎，驅動行業加速前行。