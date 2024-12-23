亞太表現居冠！利率穩定、投資信心增強 全球不動產投資金額2026年前將突破1兆美元

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-23 16:23

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全球房地產服務公司第一太平戴維斯 (Savills) 最新預估，受利率穩定和投資者信心增強的推動，全球不動產投資到 2026 年將恢復至疫前水準，2025 年投資金額將成長 27% 至 9520 億美元，後年料將自 2022 年來首次超過 1 兆美元。

第一太平戴維斯研究部預測，優質商辦和工業領域將引領復甦，主要市場的資本價值和租金料將溫和成長，觀光業、生活產業以及包括資料中心在內的工業和物流將成為 2025 年亞太地區發展的推動力，亞太地區表現將持續優於全球其他地區，實質 GDP 成長率超過歐美。

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根據第一太平戴維斯數據，今年前三季亞太地區不動產投資額額年增 4% 至 1087 億美元，超過去年同期水位，主要成長市場包括新加坡、南韓和澳洲。

在商辦投資方面，今年前三季前三名依序是日本、南韓與中國，之後依序為澳洲、印度、香港、新加坡和台灣。

亞太地區商辦市場仍極具吸引力，新加坡的辦公室利用率在中韓日等國城市中名列前茅，超過 90%，反映出已恢復疫情前的工作模式。

亞太地區的辦公室投資規模顯著高於全球平均，截至今年第三季度，亞太地區的辦公室投資規模佔整體不動產的 34%。

從全球房地產投資類型來看，住宅投資比例最高，為 28%，其次為工業房地產投資的 24%、辦公大樓投資的 23%、物流倉儲的 16% 以及旅館的 9% 等等。

與其他國家相比，亞太地區的辦公大樓空置率較低，且未來新增供應有限，因此辦公室投資規模佔比較高。截至今年第三季，日本的辦公室投資規模年增 18%，南韓室則年增 16%。