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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.47%，報0.8972元

鉅亨網新聞中心 2024-12-23 19:50


截至台北時間23日19:50，美元/瑞郎上漲0.0042點漲幅達0.47%，暫報0.8972點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.08%
  • 近 1 週：+0.04%
  • 近 3 月：+5.05%
  • 近 6 月：-0.08%
  • 今年以來：+6.16%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.82，本日上漲0.13%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.71，本日上漲0.24%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.69，本日上漲0.24%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.83，本日上漲0.34%
  • 紐元/美元相關性-0.65，本日上漲0.11%
  • 英鎊/美元相關性-0.61，本日上漲0.32%

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美元/瑞郎0.89840.00%
人民幣/美元0.1370140.00%
歐元/美元1.0401-0.04%
紐元/美元0.5639-0.16%
英鎊/美元1.2527-0.05%

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