聯發科發表4奈米天璣8400 紅米Turbo 4為首發機種

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-23 19:04

‌



聯發科 (2454-TW) 今 (23) 日發表天璣 8400，為 5G 全大核 Agentic AI 行動晶片，採用 4 奈米製程打造，率先將創新的全大核架構設計引進高階智慧型手機市場，並藉由天璣 Agentic AI 引擎 (Dimensity Agentic AI Engine) 強化生成式 AI 性能，預計將由紅米手機 Turbo 4 首發。

聯發科無線通訊事業部總經理李彥輯表示，天璣 8400 擁有與天璣旗艦晶片一脈相承的全大核架構設計，其功耗性能兼具的特點，重新詮釋高階智慧手機體驗。此外，天璣 8400 的生成式 AI 和 Agentic AI 能力，也將加速 AI 應用普及化並惠及大眾。

‌



天璣 8400 的全大核 CPU 含 8 個頻率最高可達 3.25GHz 的 Arm® Cortex-A725 處理器，CPU 多核性能較上一代晶片提升 41%。藉由精準的能效調控技術，CPU 多核功耗較上一代下降 44%，讓使用者能享有更長的電池續航時間。

天璣 8400 搭載 Arm Mali-G720 處理器，GPU 峰值性能較上一代晶片提升 24%，功耗下降 42%。此外，天璣 8400 亦支援星速引擎，以 MediaTek Frame Rate Converter (MFRC) 2.0 等技術為玩家帶來更流暢的遊戲繪圖、穩定影格率、低功耗暢玩體驗。

天璣 8400 整合聯發科技旗艦 AI 處理器 NPU 880，全大核 CPU 結合強勁 NPU 協同運算，提供高速生成式 AI 任務處理能力，並支援全球主流大型語言模型 (LLM)、小型語言模型 (SLM) 和大型多模態模型 (LMM)，讓使用者能體驗 AI 翻譯、改寫、根據上下文智慧回覆、語音通話摘要、多媒體內容生成等生成式 AI 應用。

天璣 8400 還搭載日前於天璣 9400 旗艦晶片上亮相的聯發科技天璣 Agentic AI 引擎，讓開發者能藉此打造符合使用者需求與偏好的 Agentic AI 應用。聯發科技天璣 Agentic AI 引擎，將可加速各式行動裝置邁進 Agentic AI 應用。