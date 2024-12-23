2024台股刷榜年 包辦史上前五大跌點、六大漲點紀錄、歷史新高24416

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-23 14:39

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台股 2024 年下周即將封關，目前累計漲幅將近 3 成，在全球市場中依舊表現亮麗，不過，今年以來面臨不小挑戰，加權指數如坐雲霄飛車，不僅歷經五次史上最嚴重的跌勢，同時，史上前十大漲點中，也有六次落在今年，值得注意的是，歷史新高 24416.67 點也出現在今年，但今年來高低振幅高達 40%、落差超過 7200 點，因此增添投資操作難度。

回顧台股史上最大漲點出現在今年 8/7，單日大漲 794 點，主要因 8 月初股災後的跌深反彈，前一日 8/6 大漲 670 點為史上第三大漲點，今年 9/12、7/23 為第四、第五大漲點，分別上漲 622 點、614 點；8/9 大漲 598 點則為史上第六大漲點。

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2024 封關前夕，雖然許多外資已經放耶誕假期去了，但在本土投信及集團作帳行情支撐下，暌違數月，加權指數今 (23) 日再度出現強勁漲勢，單日勁揚 594.29 點，收在 23104.54 點，收復近日下跌的失土，並榮登史上第七大漲點。

進一步觀察台股史上前十大跌點紀錄，前二大皆出現在今年 8 月股災，分別重挫 1807 點及 1004 點，第三大跌點落在 9/4，單日重摔 999 點，此外，第四及第五大跌點也都落在今年，單日大跌皆超過 700 點，歷史前五大跌點皆落在 2024 年。

台股 8 月發生股災，主要是市場憂心美國經濟硬著陸、日元升值的變現賣壓導致日股重挫、中東地緣政治風險、融資多殺多、英特爾財報欠佳，多重利空灌頂，大盤一度挫至 19662.74 點，權王台積電不僅跌破 900 元、更一度下探 813 元。

根據證交所統計，截至 12/20，年初開盤迄今共計 235 個交易日，集中市場總成交金額為 97 兆 6413.82 億元，市場日平均成交金額為 4154.95 億元，股票成交量週轉率為 122.99%，股票日平均成交量週轉率為 0.52%。

今年截至 12/20，外資累計賣超台股 7439.35 億元。全體上市公司市場總值為新台幣 72 兆 2293.17 億元。