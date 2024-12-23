逾七成學生、上班族想春節兼職賺外快 即時任務打工很奇葩

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-23 16:43

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數字科技 (5287-TW) 旗下兼職平台小雞上工今 (23) 日公布國內兼職新趨勢，有 75% 學生預計在寒假期間打工，也有 80% 上班族有意在年節期間兼職，以補貼節慶和生活開支，隨著 2025 年基本時薪調至 190 元，預計將更吸引求職者。

2025 年春節腳步接近，學生迎來了史上最長寒假，時間長達近 2 個月，據小雞上工調查，高達 75% 的學生有意在寒假打工，估算寒假加上春節檔期將可賺約 4 萬元。

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不只是學生要打工，面對不斷攀升的生活成本，調查顯示約 35% 的上班族因薪資不夠選擇兼職，其中還有 20% 上班族兼職 2 份工作來增加收入，主要集中在製造業、住宿和餐飲服務業。

而今年有 80% 上班族選擇過年期間兼職，不再單純依賴年終獎金，希望透過春節兼職，賺取雙倍時薪，估算可多賺取 1 萬。

小雞上工進一步統計，2024 年兼職以知名連鎖品牌較受歡迎，包括全家、路易莎、麥當勞、乾杯、統一超商等，以第一名的全家來看，每月被求職搜尋 1 萬次以上。

此外，在頗受歡迎的即時任務中，也有許多獨特而有趣的任務需求，小雞上工統計，包括有感情諮詢、假裝是家人幫忙道歉、假裝搭訕朋友、徵求陌生人向朋友要 IG、幫外貌評分、把黏鼠板丟掉、幫買泰國胡椒、解決搭飛機旅遊出差問題等，創意任務展現了需求的多樣性。

小雞上工今年共上架 250 萬筆打工機會，累計打工商機突破 300 億元，隨著明年度基本時薪調至 190 元，預料將更吸引求職者前來應徵。