卓榮泰提8對策救低薪 薪資揭露門檻提高至5萬、擬設上市櫃申請最低工資門檻

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-31 11:45

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行政院長卓榮泰昨（30）日主持經發會，他延續前次會議決議，並提出 8 項創新對策。他請金管會研議將一定之薪資門檻，即最低工資之 1.3 倍（約 37,167 元），納入上市（櫃）公司申請許可審核。

卓榮泰表示，行政院已於 107 年提出 10 項薪資對策，昨日他特別針對「政府作為加薪引擎」、「薪資透明化」及「中小企業賦能」等 3 大項目提出 8 項創新對策，作為 10 項薪資對策的延伸；未來政府也將持續完善公共支持體系，減輕家庭育兒顧老雙負擔，協助婦女重返職場、中高齡者及高齡者續留或重返職場，提高其勞動參與率，確保臺灣經濟成長動能。



卓榮泰在會中特別提出 8 項創新對策，作為 10 項薪資對策的延伸，而 8 項創新對策共分為三大項目，第一大項為「政府作為加薪引擎」，包含 3 項創新對策：第一，政府部門應負擔起帶頭的責任，114 年起中央政府的約聘 / 約僱 / 約用人員，以及勞務承攬進駐政府單位工作服務的基層員工，月薪應高於最低工資 1.1 倍（約 31,449 元）；第二，政府部門應定期檢討及提高勞務採購薪資標準，應高於最低工資 1.1 倍（約 31,449 元）；第三，金管會修正《證券交易法》，要求上市（櫃）公司要在章程中明定，從年度盈餘提撥一定比率，為基層員工調薪或分配酬勞。



第二大項為「薪資透明化」，包含 3 項創新對策：

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第一，請勞動部研議修正《就業服務法》薪資揭露門檻，提升至 5 萬元。

第二，請金管會研議將一定之薪資門檻，即最低工資之 1.3 倍（約 37,167 元），納入上市（櫃）公司申請許可審核，以利提升非主管員工薪資，確保合理薪資條件。

第三，請勞動部與金管會等部會共同研議將相關勞權指標，例如基層員工「薪資平均數」及「薪資中位數」變動比等，於 114 年納入永續報告書揭露範圍及公司治理評鑑項目；另上市（櫃）公司實收資本額 100 億元以上者，自 117 年度起申報性別薪資差距，讓加薪狀況、性別平權落實程度更公開透明。



第三大項為「中小企業賦能」，包含 2 項創新對策：

第一，請經濟部擴大輔導，創造中小微企業獲利及加薪能力，受益對象主要為批發零售業、住宿、餐飲業及製造業，而企業成功提升獲利後，應將為員工加薪或分潤，納入後續政府輔導方案申請的要件之一，其中也包含已修正的《中小企業發展條例》，提高企業幫員工加薪的租稅優惠；