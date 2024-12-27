新鑫公司成功蛻變 成為中小企業融資堅強後盾

鉅亨網新聞中心 2024-12-27 09:50

‌



今年國內租賃業面臨不少挑戰，包括中國經濟放緩、台灣升息和自律公約規範的變化，裕隆集團旗下企金公司「新鑫公司」也積極面對挑戰、開拓多元獲利，近幾年鎖定企業金融，更已經站穩融資租賃業的企金市場第二名，成為中小企業融資專家。

根據 2023 年經濟部中小企業白皮書中顯示，2022 年台灣全部企業總家數為 165 萬 2,038 家，中小企業有 163 萬 3,788 家，占全體企業家數的 98.90％，而 2022 年台灣中小企業的就業人數為 913 萬 2 千人，占全國總就業人數的 79.98％，種種資料顯示出中小企業正是維繫經濟與社會安定的重要基石，更是台灣經濟發展的中流砥柱。

‌



其實，很多企業不清楚除了銀行信貸、創業貸款之外，還有其他融資管道，而新鑫擁有客製化能力，能協助客戶依據客戶現況提出最好的建議，例如帳款收買、週轉金或是存貨這些都可拿來融資，甚至大小商用貨車也可以，新鑫可以提供全方位的企業遠景規劃、資金建議等等。

規模與業績大躍進，台灣租賃企金坐二望一

新鑫企業資融事業群副總經理施祖倫指出，「新鑫以商用車為根本深入經營，企金則為重點多角化拓展」，除維持商用車市佔第一，企金先從營建機具開始，而後延伸到設備類，甚至來到醫療產業，逐漸鎖定進入門檻高的醫療教學中心。此外，新鑫更支援各產業類型的中小企業與微型企業成長發展，將普惠金融帶入中小企業與微型企業這些傳統金融體系下常被忽略的領域，以改善中小企業不易取得金融機構資金的困境，促進業務發展。

直至 2024 年，新鑫轉型有成，資本額從 2017 年的 13.4 億，提升至 2024 年的 55 億。2021 年的營業收入是 29 億元，到 2023 年的時候，已經成長到近 56 億元，營收大舉成長。公司人數亦大幅成長，從 2020 年的 120 位同仁，至今逾 700 位，並獲中華信評核予長期信用評等為 twA-，長期評等展望為正向之肯定。

今年，新鑫則於在東南亞市場方面，營運再報捷。新鑫的馬來西亞子公司（Yulon Capital Sdn. Bhd.）已正式開業，這是繼菲律賓外的第二個東南亞據點，顯見新鑫企金轉型有成，複製台灣成功經驗，積極展開海外事業有成，響應新南向政策，開創跨國獲利的決心。

貼心服務 獲中小企業青睞

在營運面上，新鑫從「強調個人戰力轉型成為團隊作戰」，首先調整內部制度，建立企金為第二支柱為目標，逐漸增加業務人數，使得組織總體戰力提高，再精進業務團隊管理，建立優良的正循環。

新鑫更多管齊下提供最貼近客戶需求的融資租賃服務。新鑫藉由企業週轉金融資及帳款收買、機械設備分期租賃等方式，協助中小企業主降低環境衝擊帶來的影響；而當景氣良好時，也能以多元化發展的金融周邊服務，量身打造彈性的方案，協助中小企業主因應擴充產能的資金需求。

新鑫也鎖定經營規模小、資產總額低的微型企業資金融貸，除了提供比銀行更有彈性的作法，由專人聯繫，以快速的服務流程與將心比心的態度，加上量身打造客製化的資金方案，與具發展潛力的微型企業老闆們共同找到營運平衡點，讓老闆們能繼續承接新生意，讓事業永續經營。

綠電供不應求 業務前景可期

除看準小微企業外，新鑫自 2018 年起為響應綠色能源新趨勢，發展太陽能業務，協同子公司裕電能源發展及整合太陽能的電廠建造、融資及營運等服務，並積極布局儲能及售電事業。

新鑫目前自有電廠超過 350 座，包含建置中的電廠，合約容量已突破 110MW，可提供相當於 1.2 億度綠電，減碳約 6.4 萬公噸，相當於近 167 座大安森林公園一年吸碳量，提供有綠電需求的中小企業採購，協助企業達成永續綠能目標。

承作宜蘭地方法院_屋頂及地面太陽能案場。(圖: 業者提供)

衝刺獲利外 掌控風險更是關鍵

新鑫除了積極協助客戶外，也會評估客戶將來的獲利能力，做好風險控管，帳款可以如期收回來，就能越做越大。其中，針對不同的產品類別，新鑫建置了專屬的風險控管表以進行評估，並用以確認一系列的潛在風險。這個流程的目的在於收集資訊的方式，在風險演變成問題前加以確定、分析和解決，這些風險評估方式也是讓新鑫得以做好風控，進而成為中小企業的融資專家。

新鑫營業服務事業群副總經理劉美琴表示，新鑫除了衝刺業務上，更會不斷提醒員工要能夠掌控風險，只有在公司每個人都具有風險意識，所有人都把公司獲利放在優先考量的情況下，公司的風險控管才會越來越好，這其中的關鍵就是「團隊、共好」的企業文化。

因為新鑫「團隊、共好」的文化 DNA 已經在業界塑造起來，因此 2020 年全公司人數為 120 位，到 2024 年總員工人數已經突破 700 位。

榮獲 2024 HR Asia Awards 亞洲最佳企業雇主獎。(圖: 業者提供)