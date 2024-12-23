〈台股盤後〉台積電漲逾4%貢獻375漲點 暴力強彈594點改寫史上第7大漲點

台股今 (23) 日隨電子盤強勁反彈，台積電率電子股群起上攻，推升大盤開高走高，終場大漲 594.29，收在 23104.54 點，創下台股有史以來第七大漲點，今日也一舉收復半年線、月線、季線、五日線與十日線。