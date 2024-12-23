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〈台股盤後〉台積電漲逾4%貢獻375漲點 暴力強彈594點改寫史上第7大漲點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-23 13:57

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〈台股盤後〉台積電率電子股反攻 強彈594點改寫第七大漲點。(鉅亨網資料照)

台股今 (23) 日隨電子盤強勁反彈，台積電率電子股群起上攻，推升大盤開高走高，終場大漲 594.29，收在 23104.54 點，創下台股有史以來第七大漲點，今日也一舉收復半年線、月線、季線、五日線與十日線。

權值股今日普遍走強，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今日強彈，大漲 4.34%，一舉站回所有均線，單一個股貢獻大盤漲點 375.53 點。鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 也雙雙強漲超過 2%，廣達 (2382-TW) 也勁揚 4%，台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 漲幅也達 1-2%，推升大盤走勢。


金控股也一片紅通通，雙雄富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 雙雙反彈 2%，中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW)、元大金 (2885-TW)、玉山金 (2884-TW) 等也全數在盤面上表態。

馬斯克高喊機器人將是未來發展重點，相關概念股今日多檔漲停，包括直得 (1597-TW)、聰泰 (5474-TW)、大銀微系統 (4576-TW)、昆盈 (2365-TW) 等，其他如上銀 (2049-TW)、盟立 (2464-TW) 也都大漲半根以上，漲勢相當凌厲。

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台股盤後台積電聯發科鴻海輝達機器人馬斯克

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台積電10804.35%
兆豐金38.650.13%
聯發科14101.44%
台達電4201.94%
日月光投控160.51.90%
聯電42.91.30%
富邦金91.41.11%
國泰金692.53%
中信金39.32.08%
元大金34.42.38%
玉山金27.351.86%
直得1099.99%
聰泰1909.83%
大銀微系統1419.73%
昆盈51.19.89%
上銀300.55.25%
盟立83.55.16%
鴻海185.52.49%
廣達2894.14%
台積電197.211.32%
聯電 ADR6.530.15%
日月光投資控股100.91%

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