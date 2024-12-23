〈台股盤後〉台積電漲逾4%貢獻375漲點 暴力強彈594點改寫史上第7大漲點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-23 13:57
台股今 (23) 日隨電子盤強勁反彈，台積電率電子股群起上攻，推升大盤開高走高，終場大漲 594.29，收在 23104.54 點，創下台股有史以來第七大漲點，今日也一舉收復半年線、月線、季線、五日線與十日線。
權值股今日普遍走強，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今日強彈，大漲 4.34%，一舉站回所有均線，單一個股貢獻大盤漲點 375.53 點。鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 也雙雙強漲超過 2%，廣達 (2382-TW) 也勁揚 4%，台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 漲幅也達 1-2%，推升大盤走勢。
金控股也一片紅通通，雙雄富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 雙雙反彈 2%，中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW)、元大金 (2885-TW)、玉山金 (2884-TW) 等也全數在盤面上表態。
馬斯克高喊機器人將是未來發展重點，相關概念股今日多檔漲停，包括直得 (1597-TW)、聰泰 (5474-TW)、大銀微系統 (4576-TW)、昆盈 (2365-TW) 等，其他如上銀 (2049-TW)、盟立 (2464-TW) 也都大漲半根以上，漲勢相當凌厲。
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