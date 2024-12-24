〈台股開盤〉續唱聖誕樂漲逾200點站穩2萬3 台積電逼近1100元天價

台股今 (24) 日在台積電領軍下，電子權值股續強，推升大盤再度上揚，最高達 23326 點，大漲逾 200 點，儘管盤中漲幅略有收斂，但漲幅仍保持在百點之上，預計今日成交量 3200 億元，較昨日減少。