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台股

〈台股開盤〉續唱聖誕樂漲逾200點站穩2萬3 台積電逼近1100元天價

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-24 09:47

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〈台股開盤〉台積電帶頭續衝 上漲逾200點收復2萬3關卡。(鉅亨網資料照)

台股今 (24) 日在台積電領軍下，電子權值股續強，推升大盤再度上揚，最高達 23326 點，大漲逾 200 點，儘管盤中漲幅略有收斂，但漲幅仍保持在百點之上，預計今日成交量 3200 億元，較昨日減少。

權值股今日漲跌互見，不過電子股普遍走強，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 續彈近 1%，衝上 1095 元，再度挑戰歷史新高價位 1100 元，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 也都在盤面上表態，台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 漲幅也達 1-2%，推升大盤走勢。


馬斯克高喊機器人將是未來發展重點，相關概念股今日續強，大銀微系統 (4576-TW)、華晶科 (3059-TW) 漲幅都超過 9%，中光電 (5371-TW)、上銀 (2049-TW)、和椿 (6215-TW) 漲幅也 3% 起跳。

不過，日前強漲的個股，今日則陷入回檔，友訊 (2332-TW) 下跌超過 3%，環宇 (4991-TW) 也因連日漲多，紅翻黑、下挫 2%，其他如緯穎 (6669-TW)、啟碁 (6285-TW) 也都遭賣壓狙擊。

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台股開盤機器人台積電

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台股首頁我要存股
台積電10900.93%
啟碁134.5-1.10%
緯穎2590-2.26%
環宇-KY132-1.86%
友訊25.7-2.10%
和椿906.51%
上銀319.56.32%
中光電89.47.45%
華晶科39.79.97%
大銀微系統1549.22%
聯電43.82.10%
日月光投控165.53.12%
台達電423.50.83%
聯發科14200.71%
鴻海186.50.54%
日月光投資控股10.383.80%
台積電207.365.15%
聯電 ADR6.733.06%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.83
加權指數法興(購) 槓桿6.62
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加權指數法興(售) 槓桿6.86

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