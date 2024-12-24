〈台股開盤〉續唱聖誕樂漲逾200點站穩2萬3 台積電逼近1100元天價
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-24 09:47
台股今 (24) 日在台積電領軍下，電子權值股續強，推升大盤再度上揚，最高達 23326 點，大漲逾 200 點，儘管盤中漲幅略有收斂，但漲幅仍保持在百點之上，預計今日成交量 3200 億元，較昨日減少。
權值股今日漲跌互見，不過電子股普遍走強，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 續彈近 1%，衝上 1095 元，再度挑戰歷史新高價位 1100 元，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 也都在盤面上表態，台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 漲幅也達 1-2%，推升大盤走勢。
馬斯克高喊機器人將是未來發展重點，相關概念股今日續強，大銀微系統 (4576-TW)、華晶科 (3059-TW) 漲幅都超過 9%，中光電 (5371-TW)、上銀 (2049-TW)、和椿 (6215-TW) 漲幅也 3% 起跳。
不過，日前強漲的個股，今日則陷入回檔，友訊 (2332-TW) 下跌超過 3%，環宇 (4991-TW) 也因連日漲多，紅翻黑、下挫 2%，其他如緯穎 (6669-TW)、啟碁 (6285-TW) 也都遭賣壓狙擊。
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