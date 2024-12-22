Fed降息預期縮減 法人看台股年底前類股輪動機率高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-22 10:20
聯準會日前釋出鷹派降息言論，暗示 2025 年恐只降息 2 碼，為 9 月預估次數的一半，以及日央的利率按兵不動，是牽動全球資金與市場情緒的重要關鍵，加上市場等待川普就職後的政策動向，增添投資市場的觀望氣氛，不過，12 月與第四季向來為上漲機率高的月份，法人預估年底仍以類股輪動維持多方格局。
展望 2025 年，PGIM 保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，台股已連續兩年單年度大漲近三成，若計算 AI 於台股兩年累計最大漲幅，更是達 93% 之多。
儘管 AI 仍將主導 2025 年的台股投資，且在新平台發表後將持續帶動供應鏈等外溢效應，挹注相關中小型企業股價漲勢，但由於近兩年大盤漲幅已高，回顧歷史川普為美國總統時所帶給市場的不按牌理出牌洗禮，預期 2025 年行情走勢趨於震盪。
至於台股 AI 概念股近期籌碼鬆動，杜欣霈認為，輝達執行長黃仁勳近期接受外媒專訪時，特別強調 GB200 滿載生產，並表示最新 Blackwell 平台伺服器在推理過程中，兼顧高效和節能，效能大增 30 倍，預期 2025 年延續 AI 發展熱潮帶動下，AI 供應鏈仍是長線科技股投資主軸。
在選股上，杜欣霈建議，AI 供應鏈仍值得長期持有，可續抱 AI 相關零組件、擇優且尋找股價低位階之成長產業布局，科技股以伺服器、規格升級 IC 設計、光通訊、邊緣運算相關、散熱零組件為主軸，傳產類股則可以半導體級特化、紡織製鞋、重電、汽車零組件等。
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