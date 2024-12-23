〈焦點股〉貨櫃三雄獨憔悴 法人分析這個利多恐淡化

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-23 10:48

‌



上海航交所公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 連 4 升，反映農曆年前工廠急出貨的拉貨動能轉強，不過，貨櫃三雄今 (23) 日在盤上表現偏弱，法人分析，主要是因美東碼頭罷工的可能性降低。

陽明 (2609-TW) 盤中跌近 2%，長榮 (2603-TW) 和萬海 (2615-TW) 壓在盤下，與大盤強彈逼近 600 點脫鉤。

‌



元大投顧分析，由於美國新總統川普支持美東碼頭勞方，使工會談判籌碼大增，預期這次在碼頭自動化的議題上，資方退讓的可能性提升，並使罷工的必要性降低，令此利多因素將淡化。

惟進入年底貨載需求轉強期，客戶備貨潮出現，且貨主擔憂川普就任美國總統後加徵關稅，可能引發一波搶運潮，有利運價上漲，元大投顧初步研判，這一波運價將可延續至 2025 年 1 月 20 日前後。

上周美東和美西線均反彈，反映農曆年前的一波出貨潮，遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較上周漲 148 美元至 5642 美元，漲幅 2.69%，美西線每 FEU 報價則是反彈 175 美元，來到 4198 美元，漲幅 4.35%。