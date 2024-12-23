全美罷工潮一波波！繼亞馬遜後 星巴克也在耶誕節前宣布罷工5天
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-23 08:53
由於工資、人力配置和工時等問題尚未解決，代表逾萬名星巴克 (SBUX-US) 咖啡師的工會上周五 (20 日) 在美國多個城市舉行罷工，這場為期五天的罷工最初涉及洛杉磯、芝加哥和西雅圖的星巴克門市，目前又擴散至紐澤西州、紐約州、費城和聖路易。
代表全美 525 家門市員工的美國工人聯合會上周四 (19 日) 表示，罷工規模將每天升級，到耶誕節前夕可能會波及全國數百家門市，工會持續敦促星巴克提高門市員工的薪資和人力配置，並實施更合理的排班制度。
目前，該工會打算讓哥倫布、丹佛和匹茲堡等三大城市的門市，也在耶誕節前夕加入罷工行列。
星巴克則表示，自 4 月以來，已與工會九度談判並就數百個議題達成 30 多項協議，其中包括經濟問題，但工會稱離年底合約截止日期不足兩周，星巴克尚未提出任何嚴肅的經濟方案。
工會表示，員工目前時薪約 21 美元，但高通膨與都會區生活水平偏高，尤其是每周很少能工作 40 個小時，因此要求把最低時薪調漲 64%，並保證在三年合約期滿前能達到調漲 77% 水準。
星巴克上周五則說，最低工資提高 64% 並在三年合約期內提高 77% 的要求是不可持續。
此外，咖啡師工會上周五亦稱已對星巴克提起新的勞工行為指控，指控星巴克在經濟問題上拒絕談判，並進行惡意談判。
美國國家勞工關係委員會 (NLRB) 收到數百起投訴，指控星巴克存在違法勞工行為，例如在勞工運動期間解僱工會支援者和關閉門店。星巴克否認存在不當行為，並表示尊重工人選擇是否加入工會的權利。
NLRB 上月表示，星巴克違反法律，因其告訴其西雅圖旗艦店員工若加入工會，就會失去福利。
Emarketer 分析師 Rachel Wolff 表示，此次罷工發生在星巴克一年中最繁忙的時段之一，這可能會擴大其影響，同時讓民眾對公司的勞工行為進行不必要的審查。
與此同時，美國罷工的示範效應越來越強烈。由於亞馬遜 (AMZN-US) 未能坐到談判桌前，數千名亞馬遜員工於美東時間上周四上午 6 點罷工。在此之前，汽車、航空航太和鐵路行業製造商的工人也透過一系列行動從僱主那裡獲得重大讓步。
國際卡車司機兄弟會表示，紐約市、伊利諾州、亞特蘭大、舊金山和南加州等地工廠工會工人將加入糾察隊，尋求保證更好工資和工作條件的合約。
根據美國勞工統計局的數據，去年全美共發生 33 起罷工事件，為 2000 年以來最多的一年，這一現象應該與通膨有著重大關係，很多工人感受到生活壓力。
- 2025這樣投資AI最穩健!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇