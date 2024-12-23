全美罷工潮一波波！繼亞馬遜後 星巴克也在耶誕節前宣布罷工5天

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-23 08:53

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代表全美 525 家門市員工的美國工人聯合會上周四 (19 日) 表示，罷工規模將每天升級，到耶誕節前夕可能會波及全國數百家門市，工會持續敦促星巴克提高門市員工的薪資和人力配置，並實施更合理的排班制度。

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目前，該工會打算讓哥倫布、丹佛和匹茲堡等三大城市的門市，也在耶誕節前夕加入罷工行列。

星巴克則表示，自 4 月以來，已與工會九度談判並就數百個議題達成 30 多項協議，其中包括經濟問題，但工會稱離年底合約截止日期不足兩周，星巴克尚未提出任何嚴肅的經濟方案。

工會表示，員工目前時薪約 21 美元，但高通膨與都會區生活水平偏高，尤其是每周很少能工作 40 個小時，因此要求把最低時薪調漲 64%，並保證在三年合約期滿前能達到調漲 77% 水準。

星巴克上周五則說，最低工資提高 64% 並在三年合約期內提高 77% 的要求是不可持續。

此外，咖啡師工會上周五亦稱已對星巴克提起新的勞工行為指控，指控星巴克在經濟問題上拒絕談判，並進行惡意談判。

美國國家勞工關係委員會 (NLRB) 收到數百起投訴，指控星巴克存在違法勞工行為，例如在勞工運動期間解僱工會支援者和關閉門店。星巴克否認存在不當行為，並表示尊重工人選擇是否加入工會的權利。

NLRB 上月表示，星巴克違反法律，因其告訴其西雅圖旗艦店員工若加入工會，就會失去福利。

Emarketer 分析師 Rachel Wolff 表示，此次罷工發生在星巴克一年中最繁忙的時段之一，這可能會擴大其影響，同時讓民眾對公司的勞工行為進行不必要的審查。

國際卡車司機兄弟會表示，紐約市、伊利諾州、亞特蘭大、舊金山和南加州等地工廠工會工人將加入糾察隊，尋求保證更好工資和工作條件的合約。