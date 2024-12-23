合勤控子公司兆勤推GS-100系列非管理型交換器 小巧設計滿足辦公室需求
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-23 10:20
網通廠合勤控 (3704-TW) 旗下兆勤科技宣布，推出全新改版 GS-100 系列非管理型交換器，主打 5 埠與 8 埠兩種規格，專為小型辦公室及 SOHO 族群設計，強調產品在環保效能上較前代產品減少碳排放量 50.89%。
兆勤科技網路事業總處資深協理林永毅表示，新款 GS-100 系列不僅提供卓越效能，更重視美觀設計與環保理念。產品已在台灣正式上市，提供小型辦公室和 SOHO 族群高效可靠的網路解決方案。
在產品規格方面，GS-100 系列採用「隨插即用」設計，配備 Gigabit 高速連接功能，可支援 IP 電話、網路儲存設備、路由器等多種裝置。產品尺寸僅約 8 至 12 公分寬，採用金屬外殼設計，並具備無風扇零噪音特性。
產品在環保表現上有明顯提升，除碳排放量大幅降低外，包裝體積也減少 26.95%，每棧板可容納的產品數量提升 50%，有效提升運輸效率。此外，該系列符合節能乙太網路（EEE）標準，可根據網路流量自動調整能耗。
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