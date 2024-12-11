search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

合勤控子公司兆勤推AI助手SecuPilot　整合雲端資安分析服務提升管理效率

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-11 18:14

cover image of news article
合勤控子公司兆勤推AI助手SecuPilot　整合雲端資安分析服務提升管理效率。(圖：shuttetstock))

合勤控 (3704-TW) 旗下兆勤科技今 (11) 日宣布推出 AI 助手功能 SecuPilot，整合在 SecuReporter 雲端資安分析服務中，利用生成式 AI 技術快速生成網路洞察報告，協助 IT 人員更快識別並應對安全威脅。

兆勤科技 Gateway 事業總處副總蔡明見表示，SecuPilot 大幅減輕了資源有限的 IT 團隊負擔，提供易於使用且功能強大的工具，協助應對不斷演變的資安威脅。


SecuPilot 支援超過 40 種語言，可依需求以文字、圖表或表格形式生成資料，包括趨勢圖、條狀圖、柱狀圖、圓餅圖等多種格式。此 AI 助手特別針對缺乏資安資源的中小企業與託管服務供應商（MSP）設計。

在合規功能方面，SecuReporter 提供一鍵日誌匯出功能，可回溯最多一年數據，協助企業因應金融、資安、資料保護或執法機構的要求。此外，透過 OpenAPI 功能，企業可將數據整合到現有的第三方網路管理工具中。

文章標籤

合勤控網通安控

相關行情

台股首頁我要存股
合勤控39.75-6.25%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿12.25
加權指數法興(購) 槓桿10.28
加權指數法興(售) 槓桿8.6
加權指數法興(售) 槓桿9.24

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

中強短弱
合勤控

82.76%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
合勤控

82.76%

勝率

延伸閱讀


Empty