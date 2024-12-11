合勤控子公司兆勤推AI助手SecuPilot 整合雲端資安分析服務提升管理效率
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-11 18:14
合勤控 (3704-TW) 旗下兆勤科技今 (11) 日宣布推出 AI 助手功能 SecuPilot，整合在 SecuReporter 雲端資安分析服務中，利用生成式 AI 技術快速生成網路洞察報告，協助 IT 人員更快識別並應對安全威脅。
兆勤科技 Gateway 事業總處副總蔡明見表示，SecuPilot 大幅減輕了資源有限的 IT 團隊負擔，提供易於使用且功能強大的工具，協助應對不斷演變的資安威脅。
SecuPilot 支援超過 40 種語言，可依需求以文字、圖表或表格形式生成資料，包括趨勢圖、條狀圖、柱狀圖、圓餅圖等多種格式。此 AI 助手特別針對缺乏資安資源的中小企業與託管服務供應商（MSP）設計。
在合規功能方面，SecuReporter 提供一鍵日誌匯出功能，可回溯最多一年數據，協助企業因應金融、資安、資料保護或執法機構的要求。此外，透過 OpenAPI 功能，企業可將數據整合到現有的第三方網路管理工具中。
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