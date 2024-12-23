【川普政策整理】道瓊十連跌，背後原因恐和川普將醫保改革有關？對台灣生技業有何影響？

鉅亨研報 2024-12-23 12:31

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一、聯合健康集團首席 CEO 遇刺，股價因而大跌，拖累道瓊走勢

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12 月以來道瓊指數的表現明顯遜於標普與納指，主要有兩個原因，第一是道瓊工業指數只有 30 支成分股，科技股比重偏低，而 12 月美股漲勢集中在少數幾家科技公司，在道指中的輝達則表現欠佳。另一個主要原因是佔道瓊指數權重第二高的聯合健康集團股價的暴跌。聯合健康集團 CEO 湯普森 (Brian Thompson) 在 12/4 遇刺身亡後，輿論雖譴責暴力，但也一面倒批評美國醫療保險制度的不合理，導致聯合健康集團股價連日重挫，自 12/4 收盤價 $610.79 起算，跌至 12/19 的 $489.25，跌幅高達 20%，可說是拖累道瓊指數十連跌的最大元兇。因為道瓊指數是每股價格的加權平均指數，而標準普爾和納斯達克指數則是按市值加權，由於聯合健康集團股價相對較高，因此其下跌對道瓊指數的影響相當大，它是僅次於高盛第二貴的股票，但就市值而言，它僅在標準普爾 500 指數中排名第 17 位。

二、 美國醫保制度有何不合理之處?

美國的醫療保險系統長期以來飽受批評，主要原因是其營運模式極其複雜，並且成本高昂，導致醫療資源分配不均、藥品價格飆升以及患者負擔沉重。在這一系統中，藥品福利管理公司（Pharmacy Benefit Managers，PBM）扮演了重要角色，但它們的運作方式一直備受爭議。聯合健康集團（以下簡稱 UNH）CEO 布萊恩湯普森（Brian Thompson）在 12/4 遭槍殺，兇手曼吉昂於 12/9 遭逮捕，然與一般人對兇手刻板印象不同的是，曼吉昂是個會讀書、會運動、有人緣的好學生，不僅從男子私校高中以全校第一名的成績畢業，還成功申請上常春藤名校，在賓州大學（UPenn）資訊工程學系拿到學士、碩士學位。畢業後，他在舊金山與夏威夷都工作過，且從來沒有過不良紀錄。因此，民眾在批評暴力之餘，有不少人對兇手感到「同情」，更有人將之視為「全民英雄」，顯見美國人民對這類藥品福利管理公司 (PBM) 積怨已久。在美國，絕大多數的民眾都對相關公司相當不滿，也不只一次在與醫療保險集團周旋和搏鬥下，對這個體系感到憤怒與失望。

整體來說，哪些項目保險公司願意支付、哪些是病人必須自費的項目，通通是保險集團說了算。很多時候，保險公司或許條文上說會支付，但實際上卻要求病人一定要「達到某種嚴重程度」才願意付費。醫師能開哪些藥、病人能做哪種治療，這些決定醫療品質的項目均全由保險公司制定。但是，保險公司願意支付的選項，往往不見得是「最有效」，卻一定會是「最便宜」的。這種「外行決定內行」的行徑，也讓很多醫生都感到十分不滿。

三、川普 2.0 的醫保改革

四、對業者的影響

五、結論