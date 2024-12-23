Cybercab明年有望在德州奧斯丁上路！特斯拉：Robotaxi時代比預期更近了

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-23 10:50

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美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 上周六 (21 日) 在 X 平台上表示，自駕計程車 (Robotaxi) 時代比預期更為臨近，特斯拉創辦人馬斯克同日也推文說：「如果你還沒有嘗試過最新的自動駕駛，那你就錯過了。新版本很棒，一定會讓你驚歎不已！。」

隨著 FSD V13 版本的推出，特斯拉自駕技術再進一步，馬斯克預估 2025 年將在美國部分城市推出無需人工監管的 Robotaxi 服務。

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《彭博資訊》上周報導指出，特斯拉打算明年開始在美國德州和加州推出 Robotaxi 業務，該公司已與德州奧斯丁相關部門進行初步談判，但目前具體的車隊細節和規劃路線等事情尚待確認。

值得注意的是，美國已有 Waymo 等公司推出點對點的 Robotaxi 服務，但僅限於地理圍欄內使用，也就是僅在城市特定區域提供服務，因此可預期特斯拉 Robotaxi 也可能採用類似的營運模式。

今年 12 月 2 日，特斯拉宣佈推出 FSD V13，是該車廠最高級別駕駛輔助軟體的最新反覆運算版本，該版本被稱為「徹底重寫」，具巨大的技術進步，正在為特斯拉 Robotaxi 服務鋪路。

特斯拉 AI 副總裁阿肖克 · 艾魯斯瓦米此前表示，FSD V13 版本在技術上實現了徹底重寫，類似 SpaceX 星際飛船的猛禽 Raptor V3 引擎，具有更乾淨簡潔的架構。

特斯拉 AI 團隊的成員蔡允達指出，FSD V13 是他們自四年前啟動「光子計數」項目以來最大的一次技術革新，系統的端到端網路將能實現從停車位到停車位的自動運輸。

儘管 FSD V13 提升自駕能力，但目前仍需要人工監督。馬斯克預計，FSD 將在 2025 年初達到優於人類駕駛員的水準，並打算在 2025 年推出 Robotaxi。投資者對 FSD 的反覆運算充滿期待，因為這關係到特斯拉 Robotaxi 服務的推出進度。

值得一提的是，特斯拉 Robotaxi 計畫不僅僅停留在軟體更新上，公司還在與美國德州首府奧斯丁市政府展開初步合作，探討在當地推出 Robotaxi 的可能性。

根據公開郵件，特斯拉自今年 5 月起與奧斯丁市的自駕任務小組保持溝通，旨在滿足該市的安全標準。特斯拉正考慮將奧斯丁作為首個部署 Robotaxi 的德州城市。

據悉，特斯拉在德州的自動駕駛車輛面臨較少的監管障礙，因該州對自動駕駛車輛的監管與傳統汽車相似，城市層面沒有額外的規定。

今年 10 月，特斯拉展示無踏板自駕計程車「Cybercab」原型，並宣佈將在加州和德州推出「無人監管版本」的 FSD。儘管這些計畫引發投資人的高度關注，但仍存在技術落實的許多疑問。

隨著特斯拉加速推進 Robotaxi，馬斯克也美國全國範圍內推動自駕技術監管放鬆，期待在川普政府領導下，自駕技術能得到更多政策支援。

谷歌旗下自駕公司 Waymo 則與特斯拉不同，在自駕計程車領域表現得更加謹慎。Waymo 專注於在少數特定城市內營運高端客製化車輛且擴張較慢，特斯拉則採用通過現有客戶收集數據的方式進行大規模的「beta 測試」，這種大規模的實驗性質讓特斯拉的技術面臨更多考驗。

但無論是技術的進步，還是政策的變動，公眾的信任始終是自駕車能否成功的關鍵。