OpenAI奧特曼痛批馬斯克愛鬥：就是個惡霸 跟貝佐斯、蓋茲及祖克柏等億萬富豪都吵過

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-23 13:54

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ChatGPT 母公司 OpenAI 執行長奧特曼近日接受《自由報》專訪時將特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克形容為「惡霸」，喜歡與競爭對手「爭鬥」，馬斯克跟 OpenAI 的高調爭鬥已成為一場「雜耍」。

奧特曼還說，馬斯克跟許多億萬富豪都發生過口角，包括貝佐斯、比爾蓋茲及祖克柏等人。

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奧特曼認為，馬斯克對 OpenAI 的敵意很大程度上源於 OpenAI 的成功，以及他現在營運著 xAI。

自 2018 年馬斯克離開 OpenAI 後一直對 OpenAI 及奧特曼持強烈批評態度，雙方關係變得愈發緊張。

今年 8 月，馬斯克重新提起訴訟，聲稱自己被奧特曼和共同創辦人 Greg Brockman「欺騙」創立了 OpenAI，並要求聯邦法院阻止 OpenAI 轉型為營利性實體，OpenAI 則公開一系列電郵顯示馬斯克在公司工作期間，曾推動 OpenAI 成為營利性企業。

OpenAI 在上周的公開信中寫道：「馬斯克自身的行為與言論已充分展現其立場。2017 年，他不僅渴望且實際推動 OpenAI 提議的新架構，一個以營利為目標的模式。當馬斯克在 2018 年未能獲得多數股權及全面控制權後，他選擇離開，並預言我們會失敗。」

該公開信還附帶了截圖、其他相關文件，以及自 2015 年起涉及馬斯克的關鍵事件時間線。

起初，馬斯克跟奧特曼的共同願景是讓 OpenAI 透過研發世界上首個通用人工智慧 (AGI) 來造福全人類，但 OpenAI 近期發佈一則官方部落格文章指出，馬斯克很早之前就期望 OpenAI 能轉變為一個盈利性機構，甚至曾經希望將 OpenAI 納入特斯拉旗下，但隨著特斯拉在產品中日益增加 AI 技術的應用，特斯拉認為這可能會產生利益衝突。

在專訪中，奧特曼在專訪中承認他的這位創業夥伴在早期為 OpenAI 發展做出巨大貢獻，並將馬斯克描述為一位「傳奇企業家」，但他同時指出馬斯克「無疑是一個惡霸，也是一個熱衷於爭鬥的人」。

奧特曼說：「我認為如果我們所做的一切都在馬斯克的控制之下，他會很高興，當他認為我們肯定會失敗時，他就離開了。」他並指出自己曾記得馬斯克說 OpenAI 的成功率為 0%。

不過，儘管馬斯克準備在川普第二個總統任期中扮演著日益重要的角色，但奧特曼仍認為馬斯克不會利用自己的權力去對付他的對手。