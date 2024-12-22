〈台股風向球〉修正波恐未結束 靠集團作帳弱中透強

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-22 11:50

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台股加權指數上周重挫 510 點，周線連 2 黑，尤其周五最後一盤湧出高達 1000 億元的賣單，法人認為，此應為外資在年底假期前的程式賣單，再加上內資籌碼已見鬆動轉賣，不排除修正波恐尚未結束，但仍可以期待集團年底前作帳，令盤勢弱中透強。

外資上周在集中市場和店頭市場合計賣超逾 600 億元，其中，鴻海 (2317-TW) 遭賣近 100 億元，陽明 (2609-TW) 近 90 億元，廣達 (2382-TW) 近 65 億元，奇鋐 (3017-TW)50 億元，元大美債 20 年和群聯均逾 33 億元。

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不過，好消息是外資仍有意加碼高價股和大型電子權值股，使大盤仍可望弱中透強，世芯 - KY 上周獲外資買超 91 億元，台積電 (2330-TW)70 億元，亞光和台光電均逾 40 億元，貿聯 - KY、台達電、聖暉 * 和中美晶均逾 20 億元。

永豐投顧分析，由利率點陣圖來看，明年聯準會恐僅降息 2 碼，在消息面清淡下，目前尚無題材扭轉大盤局勢，目前加權指數已跌落至半年線，趨勢偏空，技術指標日 KD 持續向下，修正波恐尚未結束，先觀察前波低點 22055 點是否有守。

從籌碼面來看，外資在聖誕假期前已見提前結帳，市場氣氛扭轉，建議投資人暫居觀望、等待局勢明朗。