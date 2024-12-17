〈統一證投資展望〉「金蛇狂舞」喊出最高台股目標指數 明年上看28000點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-17 14:32

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統一證券 (2855-TW) 於今 (17) 日舉行 2025 年台股投資展望會，統一投顧董事長黎方國說，美國新總統川普關稅政策是明年的關鍵變數，可能引發下半年商品搶運潮，對製造業需求產生正面助力，看台股下半年優於上半年，高點落在第四季並有望上看 28000 點，迎來「金蛇狂舞」年，也成為目前本土券商中預測最高者。

儘管川普曾有對台灣收保護費一說，黎方國說明，對台股高點的預測已將此變數考量進去，由於台積電仍技術領先、台灣供應鏈享有 AI 紅利，統一投顧預估明年台股企業獲利挑戰 4.6 兆元，獲利年增近 15%，電子業獲利成長性優於傳產和金融，以 19X 本益比評價，指數高點上看 28000 點。

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統一投顧進一步分析，川普重返白宮後，新政府延續「讓美國再次偉大」(MAGA) 政策，推行減稅、加徵關稅、放鬆監管和回歸石化燃料等措施，並採取保守移民政策與孤立主義路線。對全球貿易和供應鏈穩定性構成挑戰，因此，關稅政策將是市場關鍵變數。

統一投顧預期，美國對中國、墨西哥和加拿大等地分階段實施的關稅措施，可能引發下半年商品搶運潮，對製造業需求產生正面助力。

就明年各季來看，輝達 (NVidia)CEO 黃仁勳元月來台、台積電 1 月 16 日法說會，使台股元月行情仍可正面期待；而第二季處產業淡季、五窮六絕搭配大股東賣股繳稅，預期台股低點將落在此。