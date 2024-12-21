通膨擔憂重燃 投資人該買比特幣還是黃金？股票才是王道！

鉅亨網許家華 綜合外電 2024-12-21 11:07

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黃金和比特幣近期又創下歷史新高，但此回上漲並未與美國通膨直接相關。

美國通膨在 2022 年 6 月見頂後，很長一段時間投資者對這兩種資產的興趣才再度上升，尤其是在通膨引發的擔憂重燃之際。然而，根據《巴隆商周》報導，投資人不應忽視一個更簡單的解決方案：股票。

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美聯準會 (Fed) 最近宣布第三次降息，但同步下調 2025 年的降息預期，引發了華爾街的擔憂情緒，導致道瓊斯工業平均指數跌逾 1100 點。儘管美國經濟增長依然強勁，通膨卻仍居高不下，這使得長期公債殖利率顯著上升。

黃金和比特幣被視為通膨對沖工具，其供應不受政府直接控制。黃金需從地下開採，而比特幣則通過「挖礦」產生，且其總供應量是固定的。傳奇投資者保羅 · 都鐸 · 琼斯在接受 CNBC 訪問時表示：「所有道路都通向通貨膨脹…… 我做多黃金，也做多比特幣。」儘管對沖通膨的理論簡單易懂，但實際情況卻複雜得多。周三，由於對通膨的擔憂推高了長期利率，導致比特幣和黃金雙雙下跌。

在 Fed 周三宣布利率決定前，比特幣價格接近 10.5 萬美元，但隨即大幅回落至 9.8 萬美元。根據 CoinDesk 的數據，黃金也出現下跌，周三收跌 0.3%，周四再跌 1.5%。

儘管今年黃金和比特幣都創下歷史新高，但它們的表現並不穩定。2022 年，黃金的回報率為 - 0.4%，比特幣則暴跌 64%。投資者在買入黃金時，確實是為了保護投資組合，但黃金的價格也受到利率的影響。高利率使得黃金相對於債券的吸引力下降。

比特幣的價格波動則更多受到市場炒作的驅動。今年比特幣 ETF 的推出，以及對川普贏得總統大選的預期，都為比特幣帶來了新的支持。儘管比特幣和黃金在短期內可能無法有效對沖通膨，它們仍然可以作為長期價值儲存的工具。世界黃金協會指出：「幾千年來，黃金一直保持著自己的價值。」