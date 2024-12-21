〈貴金屬盤後〉美通膨放緩 支撐黃金上漲 但Fed鷹派言論仍令本周走跌
鉅亨網編譯許家華 2024-12-21 06:46
在美國經濟數據顯示通膨放緩後，美元和國債殖利率走軟，黃金價格周五 (20 日)上漲，但因聯準會 (Fed) 周三示意明年大幅放緩降息，本周金價仍走跌。
美元指數自兩年高點下跌 0.6%，減低其他貨幣使用者持有黃金的機會成本。同時，美國公債殖利率自 6 個月多高位小幅下跌。
通膨近幾個月幾乎沒有改善，但 11 月個人消費支出 (PCE) 指數顯示通膨放緩，較上個月僅上升 0.1%，較未修正的 10 月 PCE 的 0.2% 升幅縮減。
Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示：「不僅 PCE 數據，個人收入數據和個人支出數據都弱於預期，因此投資者又回到黃金市場並重新建倉。」
「Fed 周三示意明年僅降息兩次 (已被定價，導致黃金大幅拋售) 後，現在突然又出現了三次降息的可能性，但現在下結論還為時過早。」
Fed 周三公布的點陣圖顯示，2025 年僅降息兩次 25 個基點，寬鬆程度低於 9 月的預期，導致本周黃金價格下跌 0.9%。
摩根大通表示：「由於實物需求目前維持在一定水準，在邁向 2025 年之際，我們對 Fed 降息的預期減少，如果最終通膨擔憂被證實誇大了，就可能推動黃金價格上漲，從而讓 Fed 有更多的操作空間。」
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