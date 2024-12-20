看好比特幣上看100萬鎂！川普次子：現代銀行已過時 美國即將引領加密貨幣潮流
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-20 08:42
美國準總統川普次子艾瑞克 (Eric Trump) 近來表示，全球現代銀行系統已經過時，加密貨幣和區塊鏈技術超越它們只是時間問題，區塊鏈技術可執行現代銀行系統的所有功能，而且做得更好。
艾瑞克 12 月 9 日在阿布達比舉行的比特幣中東北非峰會 (Bitcoin MENA) 期間接受《CNBC》訪問時說：「若你生活在美國，你想出去申請一筆房屋貸款需要 90 天的時間，如何能花 90 天的時間才能獲得一筆房屋貸款呢？到那時，房子已賣掉了，你的夢想隨之破滅。透過區塊鏈將做得更好更快更便宜，且不需要使用紙質文件。」
此外，艾瑞克還稱，他的父親意識到世界上每個國家都在以某種形式接受加密貨幣，若美國不開始在監管等領域引領潮流，就有落後的危險。「希望我們能以身作則，因為作為美國人，我們應該這樣做。希望我們真正成為世界加密貨幣超級大國。」
數百位支持加密貨幣的候選人在上月大選中贏得國會席位，一些行業領袖表示，國會正處於史上最支持加密貨幣的時期，這將帶來更有利的監管環境。「因此，我們將有一個清晰的路線圖，希望世界其他國家也能遵循，我預期很快就會有透明和合理監督，這反過來也會使美國受益。」
艾瑞克還指出，除了跟拉馬斯瓦米共同領導政府效率部 (DOGE) 外，X 執行長馬斯克還將在新政府扮演重要角色。「我想我們希望再次看到真正的創新。 我想我們希望看到政府不要再阻礙偉大的企業的發展。」
作為川普第三個孩子的他還說：「不幸地，美國在過去四年裡已經不再是那樣了，而且會再次回到那樣的狀態。但我認為馬斯克將在確保所有這一切發生方面發揮重要作用。」
艾瑞克在比特幣 (BTC) 中東北非峰會上還說，比特幣的價格有朝一日將達到 100 萬美元，並讚揚比特幣是一種「金融典範」和全球資產。他相信比特幣將改變全球經濟。
此外，艾瑞克和他的哥哥小唐納是川普 DeFi 平台 World Liberty Financial 的關鍵人物，但根據該平台網站資訊，他們並沒有以員工身份直接參與其中。
但根據《彭博資訊》此前引述該平台一份白皮書指出，川普是這項計畫的加密貨幣倡議長」，艾瑞克和小唐諾為 Web3 大使，18 歲小兒子拜倫是去中心化願景長，文件的免責聲明指出，世界自由金融計畫並非川普家族「擁有、營運或銷售」，但表示他們可能獲得薪酬。
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