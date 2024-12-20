重申比特幣將漲破百萬！女股神伍德：川普上台將加速新創公司併購活動

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-20 09:40

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有「女股神」之稱的方舟投資 (ARK) 創辦人伍德最新預測，川普的當選將引發一波新創公司併購 (M&A) 浪潮，並重申自己對比特幣(BTC) 將上看 100 萬美元的樂觀看法。

伍德在接受《彭博電視台》訪問時表示，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 的改革將釋放潛在的併購需求，並為創投家創造「流動性事件」。

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伍德說：「FTC 阻止併購的情況將會改變。因此，隨著戰略買家出價競購這些新創公司，我們最終將發現價格，看它們到底值多少錢。」

這位 69 歲的投資人還重申之前對比特幣的牛市情景預測，稱該加密貨幣價格到 2030 年可能會超過 100 萬美元。「在即將上任的總統的領導下，監管的放鬆將加速比特幣的增長。」

她還說：「它甚至變得比黃金更稀缺，黃金和比特幣之間的區別在於，當黃金價格上漲時，產量就會上升，供應的增長率也會上升，而比特幣不會出現這種情況。」比特幣的產量上限為 2100 萬枚。

這位基金經理還預測，作為政府效率部工作的一部分，馬斯克削減政府規模和範圍的新舉措將會有效，因為他對監管壓力和障礙的影響有第一手的瞭解。「他知道，如果他清除了一些障礙，他可以比現在更快地改變世界。」

伍德因為對新興技術的長期看好而聲名大噪，她旗下規模 67 億美元的 ARK Innovation ETF 反覆經歷了榮枯週期。她對比特幣和馬斯克的特斯拉 (TSLA-US) 的預測是出了名的極端。

她一直是馬斯克及其公司的長期支援者。她旗下價值 60 億美元的 ARK Invest 基金的各種 ETF 持有大量馬斯克公司 SpaceX 和特斯拉的股票。