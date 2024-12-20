市場靜待PCE數據出爐、明年降息樂觀情緒減弱 黃金小漲0.5%但周線將收黑

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-20 17:12

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國際金價在聯準會 (Fed) 下調明年降息預期後朝周線收黑表現邁進，因市場對明年降息的樂觀情緒有所減弱。期金價格今 (20) 日在歐洲交易早盤小漲約 0.5%，但本周迄今累計下跌 1.65%。

以 Mahjabeen Zaman 和 Brian Martin 為首的澳盛銀行分析師在研究報告中說：「市場將需要一些時間來適應聯準會採取的利率調整措施。印度對實體黃金需求減弱，也可能對金價短期前景構成挑戰。」

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市場目前密切關注今年最後一份值得關注的數據。美國經濟分析局 (BEA) 將於台灣時間今日 9 點 30 分公布的個人消費支出 (PCE) 數據，以及稍後將公布的密西根消費者信心指數，這些數據可能為市場提供更多關於未來走勢的指引。

這項數據是 Fed 最關注的通膨指標，該數據可能會對黃金市場產生直接影響。如果 PCE 數據顯示美國通膨壓力有所緩解，市場可能會預期 Fed 加速降息的可能性增大，這將為黃金提供支撐。

然而，若 PCE 數據表現強勁，可能加劇市場對 Fed 將維持鷹派貨幣政策的預期，進而對黃金價格造成下行壓力。

從整體市場趨勢來看，儘管金價近期受到一定的避險資金流入支撐，但 Fed 貨幣政策方向仍是決定金價中期走勢的關鍵因素。隨著美元和美債殖利率的變化，黃金可能會繼續維持區間震蕩的走勢，投資者需要關注經濟數據的發布以及市場情緒的變化。

此外，美國政府停擺的風險仍然未解，市場對於未來經濟前景的不確定性增強，這也為黃金提供避險需求的支撐。總的來看，儘管金價目前維持在每盎司 2600 美元上方，但市場情緒仍顯謹慎，投資人更傾向於等待關鍵經濟數據的發布。

受美國貨幣寬鬆政策、避險需求及全球各國央行持續買進的支持，金價今年來累計上漲 26%，創歷史新高。