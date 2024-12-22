安控搭上機器人熱潮 聰泰、慧友攜手輝達搶攻視覺感測商機
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-22 09:58
過往台灣安控廠在激烈競爭下，逐漸失去優勢，然而隨著輝達、特斯拉帶動機器人熱潮，聰泰 (5474-TW)、慧友 (5484-TW) 憑藉在安防累積的視覺感測專業，成功進入機器人產業鏈，谷底翻身，成為近期機器人產業熱門標的。
聰泰日前指出，公司已將影像採集技術結合 AI 應用於邊緣運算產品，涵蓋監控、直播、教育、醫療與廣播等領域，聰泰累積二、三十年的影像擷取卡技術領先全球，其優勢在於軟體研發能力，目前 90% 的軟體都在輝達平台上運行。
在產品線方面，聰泰已以輝達 Jetson Orin NX、Orin Nano 系列核心模組，開發出 SmartVDO Edge、Air 及 Eye 三款 AI PC 產品，其中 SmartVDO Edge 具備 100 TOPS 運算效能，並在 2024 年台北國際電腦展獲得金獎肯定。產品價格區間從 399 美元到 1,599 美元不等，客群以中高端為主，占比達 90%，今年客戶開案數已超過 60 件。
在與輝達的合作上，慧友將運用輝達提供的軟體模組結合工業電腦硬體，開發 AI 錄影機，採取合作營銷模式，在 2023 年因輝達相關產品計提約 4000 萬元庫存跌價損失，目前已售出約七成庫存。
而在機器人產業佈局方面，慧友憑藉多年的視覺感測專業，成功打入輝達機器人供應鏈台廠，專注於同步能力，為戶外無人引導車提供同步啟動、同步增強和同步最大功能，增強機器人感知、精度和定位能力。
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