ARM吞一敗！陪審團裁定：高通CPU晶片具正當授權

鉅亨網編譯許家華 2024-12-21 10:25

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美國德拉瓦州陪審團周五 (20 日) 裁定，高通 (Qualcomm) (QCOM-US) 在與其長期合作夥伴 Arm (ARM-US) 的訴訟中取得了勝利。這起案件的特點在於，Arm 起訴了其最重要的客戶之一。

爭端始於 2022 年，當時 Arm 指控高通違反了與其收購的公司 Nuvia 的授權協議。高通則反駁稱，從 Nuvia 轉移的技術已被其與 Arm 的授權協議所涵蓋。陪審團最終支持了高通的立場，認為高通正當授權其中央處理器晶片。

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陪審團明確指出，高通所開發的客製化 CPU，尤其是在微軟 PC 中的應用，均依據現有的授權協議合法運作。

這對高通來說是一次重大勝利。Nuvia 的技術現在是其智慧手機、個人電腦和汽車中一些最重要晶片的基礎。萬一高通敗訴，將不得不重新談判授權協議，而 Arm 將在這些談判中擁有主導權。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 表示：「我最擔心的是，如果他們無法再使用 Nuvia（計算）核心，那麼未來的路線圖會怎樣。此時，這一風險已大幅降低。」

對於 Arm 來說，這一裁決可能迫使 Arm 重新考慮其對客戶的策略，因為過於激進的做法可能會導致客戶流失或市場反彈。具體來說，Arm 不僅起訴了高通，還將其新技術的價格提高了一倍。此外，報導稱，Arm 將首次自行生產晶片，這意味著它將開始與自家客戶競爭。

在周五的盤後交易中，Arm 股價下跌約 2%，而高通股價則上漲了 2%。

該案件未來可能會再次審理。主審法官 Maryellen Noreika 鼓勵 Arm 與 Qualcomm 進行調解。Noreika 表示：「我認為雙方都沒有明確的勝利，若此案再次審理，也不會有明確的勝利。」

高通總法律顧問 Ann Chaplin 表示：「我們對今天的裁決感到高興。陪審團證實了高通的創新權利，並確認所有相關的高通產品都受到與 Arm 的契約保護。」