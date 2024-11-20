擺脫手機硬控！高通料2029年前新市場營收年增220億美元 40億美元來自PC晶片

鉅亨網編譯許家華 2024-11-20 14:17

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高通 (QCOM-US) 周二 (19 日) 的投資者日上發表公司未來五年的業務展望，預測到 2029 年，進軍新市場每年將額外創造 220 億美元營收，其中約 40 億美元將來自個人電腦 (PC) 晶片市場。

高通今年初甫推出了 PC 處理器，發布了適用於 Windows 裝置的 Snapdragon X。

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這項新預測也是高通執行長 Cristiano Amon 的重要里程碑。他在 2021 年上任後承諾要讓公司擺脫對智慧型手機的依賴。2024 財年，高通手機業務銷售額達 248.6 億美元，約佔整個晶片業務的 75%。

高通周二也提及，到 2029 年，汽車業務營收將成長約 175%，達到 80 億美元，且其中 80% 的訂單已經取得。

高通執行長 Amon 表示，公司一直走在「擺脫被智慧手機主控」的軌道上，「我們多年來開發的技術可與手機以外眾多行業高度相關。」

另外 40 億美元營收來自工業晶片，20 億美元將來自頭戴式設備晶片，高通將這一類別稱為 XR，以及其他類型的晶片銷售約 40 億美元，例如平板電腦、無線耳機。

高通股價今年上漲 16%，但落後於那斯達克指數同期上漲 26% 的表現。

高通公司在過去十年中迅速發展，其調製解調器和處理器成為高階智慧型手機的重要組成部分，尤其是 Android 手機。

高通也向蘋果 (AAPL-US) 出售調變解調器和相關零件，用於 iPhone，但高通曾向投資者示警，蘋果最早可能在 2027 年就選擇停止購買高通零件。高通周二表示，公司業務不斷成長，足以抵消蘋果造成的任何損失。

在 Amon 領導下，高通的策略是在汽車、個人電腦和虛擬實境 (AR、VR) 等新市場中使用為其手機晶片開發的技術，如調製解調器、處理器和人工智慧加速器。周二的投資者活動也是高通多年來首次對這些新市場做出預測。高通表示，其潛在市場總額高達 9000 億美元。

「我們在 2021 年制定了策略，且並未改變。」Amon 說。

Mercury Research 的數據顯示，筆記型電腦和桌上型電腦晶片目前由市佔 70% 以上的英特爾 (INTCUS) 主導。英特爾 2023 年財報曾指出其 PC 晶片銷售額達到 290 億美元。

Amon 表示，蘋果在 2020 年從英特爾轉向自家處理器後，Windows 和 Mac 之間的競爭格局發生了變化，「這是一大機會，尤其是當前 OS 對現有業者提供的實際解決方案沒有信心時。」Amon 說。

高通對 XR 耳機的預測也暗示了未來五年 VR 市場的成長潛力。高通為許多頂級耳機製造商提供晶片，其中包括 Meta (META-US) 旗下的 Quest 和 Ray-Bans 產品。

高通高層受訪時並不排除推出資料中心產品。

