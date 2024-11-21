高通搶AI邊緣裝置商機 2030年市場規格上看9000億美元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-21 14:24
高通 (QCOM-US) 今 (21) 日在 2024 年高通投資者大會 (Investor Day) 宣布成長新策略，預期公司將在邊緣運算市場佔據獨特地位，並推動其 2030 年擴展至約 9,000 億美元的潛在市場，預計從 2024 年至 2030 年連網邊緣裝置出貨量將超過 500 億台。
高通總裁暨執行長 Cristiano Amon 表示，高通致力於實現多元化和業界領先的技術藍圖，並大幅強化公司成長前景，隨著生成式 AI 加速產業對高通技術的需求，公司在多個不同產業中的重要性不斷提升。高通獨具優勢，能夠在擴大的新客戶與合作夥伴生態系中，因應直至 2030 年 9,000 億美元的市場機會。
高通也為自家 QCT 業務擘畫新的五年財務目標，如汽車和物聯網業務預計在 2029 會計年合併收入達到 220 億美元，其中，汽車、物聯網收入分別於 2029 會計年成長至 80 億美元、140 億美元。
高通也看好，PC 收入於 2029 會計年成長至 40 億美元，工業領域收入於 2029 會計年成長至 40 億美元，XR 收入於 2029 會計年成長至 20 億美元，以及其餘物聯網收入於 2029 會計年成長至 40 億美元。
高通此次投資者大會上，由 Cristiano Amon 率領旗下高層參與，包括高通財務長暨營運長 Akash Palkhiwala、高通汽車、工業與雲端運算部門總經理 Nakul Duggal、高通行動、運算與 XR 部門總經理 Alex Katouzian 以及高通資深副總裁暨技術規劃與邊緣解決方案總經理 Durga Malladi。
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