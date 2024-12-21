外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大跌1.09%，報11.3009元
鉅亨網新聞中心 2024-12-21 02:50
截至台北時間21日02:50，美元/挪威克朗下跌0.125點跌幅達1.09%，暫報11.3009點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+4.06%
- 近 1 週：+2.47%
- 近 3 月：+9.41%
- 近 6 月：+8.21%
- 今年以來：+12.83%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.79，本日下跌0.31%
- 美元/新加坡幣相關性0.77，本日下跌0.52%
- 美元/離岸人民幣相關性0.68，本日下跌0.16%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
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