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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大跌1.09%，報11.3009元

鉅亨網新聞中心 2024-12-21 02:50


截至台北時間21日02:50，美元/挪威克朗下跌0.125點跌幅達1.09%，暫報11.3009點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+4.06%
  • 近 1 週：+2.47%
  • 近 3 月：+9.41%
  • 近 6 月：+8.21%
  • 今年以來：+12.83%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.79，本日下跌0.31%
  • 美元/新加坡幣相關性0.77，本日下跌0.52%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.68，本日下跌0.16%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.81，本日下跌0.42%
  • 紐元/美元相關性-0.78，本日下跌0.53%
  • 歐元/美元相關性-0.72，本日下跌0.76%

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美元/挪威克朗11.2787-1.29%
人民幣/美元0.1370240.00%
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紐元/美元0.56510.37%
歐元/美元1.04290.65%

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