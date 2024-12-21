外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.79%，報0.8915元
鉅亨網新聞中心 2024-12-21 02:50
截至台北時間21日02:50，美元/瑞郎下跌0.0071點跌幅達0.79%，暫報0.8915點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.88%
- 近 1 週：+0.74%
- 近 3 月：+6.02%
- 近 6 月：+1.61%
- 今年以來：+6.82%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.80，本日下跌0.52%
- 美元/離岸人民幣相關性0.69，本日下跌0.16%
- 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日下跌0.25%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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