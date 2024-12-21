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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.79%，報0.8915元

鉅亨網新聞中心 2024-12-21 02:50


截至台北時間21日02:50，美元/瑞郎下跌0.0071點跌幅達0.79%，暫報0.8915點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.88%
  • 近 1 週：+0.74%
  • 近 3 月：+6.02%
  • 近 6 月：+1.61%
  • 今年以來：+6.82%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.80，本日下跌0.52%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.69，本日下跌0.16%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日下跌0.25%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.80，本日下跌0.76%
  • 紐元/美元相關性-0.66，本日下跌0.53%
  • 英鎊/美元相關性-0.60，本日下跌0.78%

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美元/瑞郎0.893-0.62%
人民幣/美元0.1370240.00%
歐元/美元1.04290.65%
紐元/美元0.56510.37%
英鎊/美元1.25690.56%

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