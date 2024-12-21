search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.5%，報1.4993元

鉅亨網新聞中心 2024-12-21 02:50


截至台北時間21日02:50，歐元/加幣上漲0.0075點漲幅達0.5%，暫報1.4993點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.91%
  • 近 1 週：+0.23%
  • 近 3 月：-1.41%
  • 近 6 月：+1.30%
  • 今年以來：+2.05%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.71，本日上漲0.76%
  • 歐元/澳元相關性0.45，本日上漲0.38%
  • 英鎊/美元相關性0.42，本日上漲0.78%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/離岸人民幣相關性-0.53，本日上漲0.16%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.53，本日上漲0.52%
  • 美元/瑞郎相關性-0.53，本日上漲0.79%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/加幣1.49840.44%
歐元/美元1.04290.65%
澳元/美元0.6250.23%
英鎊/美元1.25690.56%
人民幣/美元0.1370240.00%

延伸閱讀


Empty