外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大漲0.8%，報1.2599元
鉅亨網新聞中心 2024-12-21 01:10
截至台北時間21日01:10，英鎊/美元上漲0.01點漲幅達0.8%，暫報1.2599點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.39%
- 近 1 週：-1.35%
- 近 3 月：-5.90%
- 近 6 月：-1.75%
- 今年以來：-1.76%
英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對
英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.72，本日上漲0.51%
- 美元/泰銖相關性-0.68，本日上漲0.67%
- 美元/挪威克朗相關性-0.65，本日上漲0.88%
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