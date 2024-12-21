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鉅亨速報

外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大漲0.8%，報1.2599元

鉅亨網新聞中心 2024-12-21 01:10


截至台北時間21日01:10，英鎊/美元上漲0.01點漲幅達0.8%，暫報1.2599點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.39%
  • 近 1 週：-1.35%
  • 近 3 月：-5.90%
  • 近 6 月：-1.75%
  • 今年以來：-1.76%

英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.71，本日上漲0.71%
  • 紐元/美元相關性0.70，本日上漲0.66%
  • 澳元/美元相關性0.62，本日上漲0.53%

英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.72，本日上漲0.51%
  • 美元/泰銖相關性-0.68，本日上漲0.67%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.65，本日上漲0.88%

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英鎊/美元1.25690.56%
歐元/美元1.04290.65%
紐元/美元0.56510.37%
澳元/美元0.6250.23%
泰銖/美元0.0291461.04%

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