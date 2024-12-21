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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大跌1.22%，報20.0425元

鉅亨網新聞中心 2024-12-21 01:10


截至台北時間21日01:10，美元/墨西哥披索下跌0.247點跌幅達1.22%，暫報20.0425點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.97%
  • 近 1 週：+0.42%
  • 近 3 月：+5.13%
  • 近 6 月：+10.22%
  • 今年以來：+19.60%

美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.58，本日下跌1.04%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.49，本日下跌0.34%
  • 美元/人民幣相關性0.45，本日下跌0%

美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.49，本日下跌0.55%
  • 紐元/美元相關性-0.41，本日下跌0.66%
  • 歐元/美元相關性-0.41，本日下跌0.71%

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美元/墨西哥披索20.051-1.18%
人民幣/美元0.1370240.00%
澳元/美元0.6250.23%
紐元/美元0.56510.37%
歐元/美元1.04290.65%

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