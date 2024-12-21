外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大跌1.22%，報20.0425元
鉅亨網新聞中心 2024-12-21 01:10
截至台北時間21日01:10，美元/墨西哥披索下跌0.247點跌幅達1.22%，暫報20.0425點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.97%
- 近 1 週：+0.42%
- 近 3 月：+5.13%
- 近 6 月：+10.22%
- 今年以來：+19.60%
美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.58，本日下跌1.04%
- 美元/瑞典克朗相關性0.49，本日下跌0.34%
- 美元/人民幣相關性0.45，本日下跌0%
美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對
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