鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估上修至-2.66元，預估目標價為81.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-20 22:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.85元上修至-2.66元，其中最高估值1.01元，最低估值-3.09元，預估目標價為81.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.01(-2.35)
|1.91
|2.18
|1.07
|最低值
|-3.09(-3.09)
|0.08
|0.11
|1.07
|平均值
|-2.13(-2.76)
|0.7
|0.86
|1.07
|中位數
|-2.66(-2.85)
|0.47
|0.7
|1.07
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|53.80億
|56.89億
|63.31億
|64.00億
|最低值
|53.27億
|54.03億
|55.86億
|64.00億
|平均值
|53.49億
|55.45億
|58.57億
|64.00億
|中位數
|53.47億
|55.45億
|57.93億
|64.00億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.41
|-0.51
|-0.73
|營業收入
|37.02億
|49.28億
|53.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-2.24元，預估目標價為92.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-2.48元，預估目標價為85.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-2.85元，預估目標價為81.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.LINE-US的目標價調降至81元，幅度約3.57%
下一篇