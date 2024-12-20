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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估上修至-2.66元，預估目標價為81.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-20 22:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.85元上修至-2.66元，其中最高估值1.01元，最低估值-3.09元，預估目標價為81.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.01(-2.35)1.912.181.07
最低值-3.09(-3.09)0.080.111.07
平均值-2.13(-2.76)0.70.861.07
中位數-2.66(-2.85)0.470.71.07

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值53.80億56.89億63.31億64.00億
最低值53.27億54.03億55.86億64.00億
平均值53.49億55.45億58.57億64.00億
中位數53.47億55.45億57.93億64.00億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS-1.41-0.51-0.73
營業收入37.02億49.28億53.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLINE

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