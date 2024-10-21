鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-2.24元，預估目標價為92.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 16:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.09元下修至-2.24元，其中最高估值-1.94元，最低估值-2.44元，預估目標價為92.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-1.94(-1.94)
|0.61
|0.84
|1.23
|最低值
|-2.44(-2.44)
|0.14
|0.19
|1.23
|平均值
|-2.22(-2.15)
|0.41
|0.58
|1.23
|中位數
|-2.24(-2.09)
|0.51
|0.6
|1.23
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|53.80億
|58.13億
|64.58億
|64.91億
|最低值
|53.15億
|55.06億
|57.49億
|64.91億
|平均值
|53.56億
|56.20億
|59.67億
|64.91億
|中位數
|53.60億
|56.16億
|59.26億
|64.91億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.41
|-0.51
|-0.73
|營業收入
|37.02億
|49.28億
|53.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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