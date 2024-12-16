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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.LINE-US的目標價調降至81元，幅度約3.57%

鉅亨網新聞中心 2024-12-16 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)提出目標價估值：中位數由84元下修至81元，調降幅度3.57%。其中最高估值100元，最低估值68元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Lineage, Inc.評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Lineage, Inc.今(16日)收盤價為62.02元。近5日股價下跌3.57%，標普指數下跌0.64%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LINE市場預估目標價

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Lineage, Inc.61.51-0.82%

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