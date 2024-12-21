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鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司(DASH-US)EPS預估上修至0.3元，預估目標價為180.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-21 00:15


根據FactSet最新調查，共36位分析師，對DoorDash公司(DASH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.3元上修至0.3元，其中最高估值0.55元，最低估值0.02元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.55(0.55)3.415.836.3
最低值0.02(0.02)1.111.94.43
平均值0.29(0.28)2.023.494.94
中位數0.3(0.3)1.953.334.61

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值107.32億132.89億159.78億188.76億
最低值105.82億123.18億142.40億162.20億
平均值106.88億127.17億149.01億170.89億
中位數106.94億127.23億149.38億165.87億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.10-1.45-1.39-3.68-1.42
營業收入8.85億28.86億48.88億65.83億86.35億

詳細資訊請看美股內頁：
DoorDash公司(DASH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDASH

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