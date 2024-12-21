鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司(DASH-US)EPS預估上修至0.3元，預估目標價為180.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-21 00:15
根據FactSet最新調查，共36位分析師，對DoorDash公司(DASH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.3元上修至0.3元，其中最高估值0.55元，最低估值0.02元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.55(0.55)
|3.41
|5.83
|6.3
|最低值
|0.02(0.02)
|1.11
|1.9
|4.43
|平均值
|0.29(0.28)
|2.02
|3.49
|4.94
|中位數
|0.3(0.3)
|1.95
|3.33
|4.61
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|107.32億
|132.89億
|159.78億
|188.76億
|最低值
|105.82億
|123.18億
|142.40億
|162.20億
|平均值
|106.88億
|127.17億
|149.01億
|170.89億
|中位數
|106.94億
|127.23億
|149.38億
|165.87億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.10
|-1.45
|-1.39
|-3.68
|-1.42
|營業收入
|8.85億
|28.86億
|48.88億
|65.83億
|86.35億
詳細資訊請看美股內頁：
DoorDash公司(DASH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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