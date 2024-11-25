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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-2.48元，預估目標價為85.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-25 18:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.44元下修至-2.48元，其中最高估值-2.35元，最低估值-3.02元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-2.35(-2.12)0.790.911.23
最低值-3.02(-3.02)0.110.61.23
平均值-2.62(-2.54)0.470.771.23
中位數-2.48(-2.44)0.480.781.23

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值53.80億56.89億63.31億64.91億
最低值53.27億54.13億57.51億64.91億
平均值53.54億55.61億59.17億64.91億
中位數53.57億55.93億58.68億64.91億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS-1.41-0.51-0.73
營業收入37.02億49.28億53.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLINE

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