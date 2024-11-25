鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-2.48元，預估目標價為85.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-25 18:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.44元下修至-2.48元，其中最高估值-2.35元，最低估值-3.02元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-2.35(-2.12)
|0.79
|0.91
|1.23
|最低值
|-3.02(-3.02)
|0.11
|0.6
|1.23
|平均值
|-2.62(-2.54)
|0.47
|0.77
|1.23
|中位數
|-2.48(-2.44)
|0.48
|0.78
|1.23
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|53.80億
|56.89億
|63.31億
|64.91億
|最低值
|53.27億
|54.13億
|57.51億
|64.91億
|平均值
|53.54億
|55.61億
|59.17億
|64.91億
|中位數
|53.57億
|55.93億
|58.68億
|64.91億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.41
|-0.51
|-0.73
|營業收入
|37.02億
|49.28億
|53.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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