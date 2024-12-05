鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class AHOOD-US的目標價調升至40元，幅度約14.29%
鉅亨網新聞中心 2024-12-05 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)提出目標價估值：中位數由35元上修至40元，調升幅度14.29%。其中最高估值60元，最低估值20元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予Robinhood Markets Inc - Class A評價：積極樂觀11位、保持中立6位、保守悲觀1位。
Robinhood Markets Inc - Class A今(5日)收盤價為40元。近5日股價上漲14.29%，標普指數上漲1.46%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class AHOOD-US的目標價調升至30元，幅度約5.26%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至0.74元，預估目標價為30.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class AHOOD-US的目標價調升至31元，幅度約3.33%
- Robinhood明年將進軍亞洲 總部設於新加坡
上一篇
下一篇