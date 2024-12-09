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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至0.77元，預估目標價為49.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.75元上修至0.77元，其中最高估值0.96元，最低估值0.67元，預估目標價為49.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.96(0.91)1.541.691.22
最低值0.67(0.67)0.520.410.48
平均值0.79(0.78)0.961.060.85
中位數0.77(0.75)0.951.080.85

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值28.59億41.92億43.93億34.92億
最低值25.74億25.81億26.96億29.29億
平均值27.14億31.68億34.98億32.10億
中位數27.33億31.37億35.48億32.10億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.13---4.27-1.17-0.61
營業收入2.78億9.59億18.35億13.82億18.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHOOD

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