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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP BLEN.B-US的目標價調降至181.5元，幅度約6.92%

鉅亨網新聞中心 2024-12-20 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對LENNAR CORP B(LEN.B-US)提出目標價估值：中位數由195元下修至181.5元，調降幅度6.92%。其中最高估值225元，最低估值130元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予LENNAR CORP B評價：積極樂觀8位、保持中立12位、保守悲觀1位。

LENNAR CORP B今(20日)收盤價為133.82元。近5日股價下跌6.92%，標普指數下跌3.04%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LEN.B市場預估目標價

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