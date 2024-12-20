鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP BLEN.B-US的目標價調降至181.5元，幅度約6.92%
鉅亨網新聞中心 2024-12-20 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對LENNAR CORP B(LEN.B-US)提出目標價估值：中位數由195元下修至181.5元，調降幅度6.92%。其中最高估值225元，最低估值130元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予LENNAR CORP B評價：積極樂觀8位、保持中立12位、保守悲觀1位。
LENNAR CORP B今(20日)收盤價為133.82元。近5日股價下跌6.92%，標普指數下跌3.04%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP B(LEN.B-US)EPS預估下修至15.15元，預估目標價為181.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：野村集團(NMR-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為6.72元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：耐吉(NKE-US)EPS預估下修至2.36元，預估目標價為87.03元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：萊納房屋(LEN-US)EPS預估下修至15.36元，預估目標價為190.00元
上一篇
下一篇