鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class AHOOD-US的目標價調升至46元，幅度約9.52%
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)提出目標價估值：中位數由42元上修至46元，調升幅度9.52%。其中最高估值60元，最低估值20元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予Robinhood Markets Inc - Class A評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀1位。
Robinhood Markets Inc - Class A今(6日)收盤價為38.92元。近5日股價上漲9.52%，標普指數上漲1.27%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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