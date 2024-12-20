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鉅亨速報 - Factset 最新調查：萊納房屋(LEN-US)EPS預估下修至15.36元，預估目標價為190.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-20 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對萊納房屋(LEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.63元下修至15.36元，其中最高估值16.4元，最低估值11.35元，預估目標價為190.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值16.4(16.4)18.99
最低值11.35(14.5)13.55
平均值14.87(15.59)16.79
中位數15.36(15.63)17.41

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值394.85億426.13億454.20億
最低值361.19億374.00億454.20億
平均值379.78億404.43億454.20億
中位數378.64億405.55億454.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.8814.2815.7413.7314.46
營業收入224.64億271.42億337.09億342.87億354.41億

詳細資訊請看美股內頁：
萊納房屋(LEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLEN

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