工總樂見政院通過《產創條例》並提3建議 盼盡速完成修法

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-20 13:05

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行政院通過《產業創新條例》院會版本，此次修法內容符合產業界過去多次呼籲的修法方向，產業界對此結果表達肯定。工總表示，由於此條例涉及產業升級轉型，業界期盼立法院支持，盡速通過此次修法。

《產創條例》10-1 條修法，將保留現行智慧機械、5G 系統及資通安全產品或服務等項目，並增訂人工智慧 (AI)、節能減碳項目，以促進產業運用租稅優惠積極投資。

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同時，將現行適用投資支出金額上限，由 10 億元提高至 18 億元，有助於鼓勵企業多投資 AI 與節能減碳設備，產業因應 AI 與全球淨零排放趨勢，提高投資抵減金額上限至 18 億元，並促進投資新創事業和強化公司對外投資。

在研議修法期間，工總進行問卷調查搜集產業意見，且積極向經濟部表達產業意見，包括產業創新條例第 10 條之 1，應延長至 2029 年 12 月 31 日，與《產創條例》其他租稅優惠條文一致。

另外，也建議將投資抵減的支出額上限與抵減率，投資範圍除了原有之智慧機械或 5G 系統相關硬體、軟體、技術或技術服務，以及資通安全產品或服務。工總表示，樂見業界多數意見均獲採納。

為配合國際協議或制裁，以及避免關鍵技術外流，修正第 22 條增訂特定國外投資核准事項。產業界認為，需要有完整的相關配套措施，以利企業對外投資的遵法。

工總提出三項建議，此次增訂的投資納管項目如「特定國家或地區」、「特定產業或技術」、「一定金額」等條文規範未臻明確，恐有「空白授權」疑慮，主管機關應明確條文定義，工總也會在位來訂定子法時，表達產業意見。

第二，第 22 條第 4 項「情節重大者，得命撤回投資」，企業從事國外投資必然是經過審慎考慮後的決定，倘若命其撤回投資對企業影響甚鉅。訂定子法時，應針對何謂情節重大做出明確規範，盡可能降低對企業的衝擊。