碳費拍板！工總：執行減碳需要投入成本 費率仍偏高不利低碳轉型
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-07 16:56
環境部今 (7) 日召開碳費費率審議會，碳費費率草案出爐，一般費率每公噸 300 元，優惠費率 A、B 分別為每公噸 50 及 100 元。對此，工總針對碳費費率指出，費率仍偏高，不利於產業低碳轉型。
工總說明，各個產業對碳費的負擔能力差異大，且景氣循環及產業執行減量措施需要投入成本，應讓企業將資金留作低碳轉型投資，碳費費率不應過高。不過針對此次環境部拍板的費率，工總認為仍認偏高，不利產業低碳轉型。
工總表示，碳費制度不僅影響產業，更應通盤考量對經濟、社會的衝擊，然而碳費費率偏高，加上基本工資與電費同步調漲，將加重產業負擔。再次呼籲政府，在做最後決策前，應對個別產業的承受能力及物價上漲的影響，並做全盤性的評估。
此外，目前碳費並無與台版 CBAM 同步，無法對國外進口且高碳排的產品課稅，工總認為，等於是鼓勵進口國外高碳排的產品，不但傷害台灣相關產業，也無助國內達到淨零碳排的目標，應儘早實施台版 CBAM。
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