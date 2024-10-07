碳費拍板！工總：執行減碳需要投入成本 費率仍偏高不利低碳轉型

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-07 16:56

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環境部今 (7) 日召開碳費費率審議會，碳費費率草案出爐，一般費率每公噸 300 元，優惠費率 A、B 分別為每公噸 50 及 100 元。對此，工總針對碳費費率指出，費率仍偏高，不利於產業低碳轉型。

工總說明，各個產業對碳費的負擔能力差異大，且景氣循環及產業執行減量措施需要投入成本，應讓企業將資金留作低碳轉型投資，碳費費率不應過高。不過針對此次環境部拍板的費率，工總認為仍認偏高，不利產業低碳轉型。

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工總表示，碳費制度不僅影響產業，更應通盤考量對經濟、社會的衝擊，然而碳費費率偏高，加上基本工資與電費同步調漲，將加重產業負擔。再次呼籲政府，在做最後決策前，應對個別產業的承受能力及物價上漲的影響，並做全盤性的評估。